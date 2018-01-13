В Свердловской области сократились сроки выдачи справок из полиции

Жители Свердловской области теперь могут быстрее получить из полиции справки об отсутствии судимости и административного наказания за употребление наркотиков. Теперь срок выдачи справки – 20 дней, при условии обращения в МФЦ, в то время как в административном регламенте МВД на оформление документов из разряда госуслуг отводится 30 дней.

Как сообщили в пресс-службе свердловского Главка, сократить сроки оказания госуслуг гражданам удалось за счет перехода на обмен информацией в электронном виде, что значительно упростило взаимодействие сотрудников полиции и МФЦ.

Добавим, что справка об отсутствии судимости может потребоваться в самых разных ситуациях: при устройстве на работу в государственные структуры и некоторые организации, при усыновлении детей, при получении разрешения на оружие, при получении иностранного гражданства или вида на жительство, при участии в избирательной кампании любого уровня.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 13.01.18

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