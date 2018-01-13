Православный полумарафон под Екатеринбургом собрал 300 человек в 20-градусный мороз (ФОТО)

В окрестностях монастыря на Ганиной Яме сегодня состоялся Рождественский полумарафон, посвященный памяти последнего российского императора Николая II. Несмотря на морозы, в забеге приняли участие около 300 спортсменов и любителей бега. Самой младшей участницей православных соревнований оказалась девочка 4 лет. Она не спеша дошла до финиша вместе с отцом, который вел ее за руку.

Как сообщили в пресс-службе Екатеринбургской Епархии, Рождественский полумарафон уже в третий раз организует клуб бега «Урал-100» при поддержке обители. Дистанция равна 21 километру 100 метрам – это четыре круга в сторону Среднеуральска от паломнического центра «Ганина Яма». В забеге участвовали как сильнейшие стайеры Свердловской области, победители и призеры многих всероссийских соревнований на стадионе и шоссе, так и просто любители спортивного образа жизни, приехавшие из разных городов России и Казахстана.

«Среди участников полумарафона – бегуны разных возрастов. Самой младшей – Нине Какшиной – всего 4 годика. Она приехала на соревнования вместе с родителями и старшей сестрой, десятилетней Лерой. Алексей, Людмила и Лера Какшины пробежали 10-ти километровую дистанцию, а Нина, хоть и мечтала до старта о победе, но к финишу неторопливо пришла вместе с папой за ручку», – рассказали в Епархии.

Во время забега температура воздуха опустилась ниже 20 градусов. Два года назад именно из-за холодной погоды соревнование назвали «полумарафоном белых ресничек». Однако мороз, как еще одно дополнительное испытание характера, участники забега восприняли с радостью.

«Я уже в третий раз приезжаю на этот забег. В прошлом году было теплее, но и в 2016-м, и сейчас – это особая радость от того, что многое может быть тебе по силам. Отец Николай благословил на преодоление трудностей, и это благословение для меня дорого не только здесь и сейчас, но будет помогать и в дальнейшем», – сообщила Кристина Яговитина, приехавшая из Артемовского. После забега всех участников накормили в монастыре.

фото: Екатеринбургская Епархия

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 13.01.18

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