На Уралмаше затопило улицу Индустрии (ФОТО)

В Екатеринбурге из-за коммунальной аварии оказалась частично затоплена проезжая часть на улице Индустрии. Водители объезжают огромную лужу, которая уже начала подмерзать.

Фото: Алексей Ветер, сообщество «Инцидент. Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте»

Жители района шутят, что место прорыва скоро превратитья в каток, где можно поиграть в хоккей. Другие отмечают, что потопы на улице Индустрии – довольно частое явление.

По информации пресс-службы Водоканала, на улице Новаторов строители повредили водовод и сейчас устраняют последствия этой аварии. Отключения воды в ближайших домах нет.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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