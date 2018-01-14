Екатеринбургские синхронистки по фигурному катанию взяли золото на чемпионате России

Команда екатеринбургской спортивной школы «Юность» завоевала золото на чемпионате России по синхронному катанию на коньках, завершившемся в Йошкар-Оле. Девушки заняли первое место в соревнованиях по разряду кандидатов в мастера спорта.

После первого дня чемпионата лидировали действующие чемпионы России – команда «Кристалл Айс» из Москвы. «Юность» из Екатеринбурга занимала промежуточное второе место, отставая от лидеров всего на 0,016 балла. Третьими шла команда «Санрайз-1» из Санкт-Петербурга.

«Произвольную программу лидирующие команды откатали на высочайшем техническом уровне, однако не все были безупречны. Команда «Юность», благодаря безукоризненному и безошибочному катанию, выиграла произвольную программу и завоевала золото. Серебро у команды «Кристалл Айс», допустившей помарки и оказавшейся лишь четвертой после произвольной программы. Бронзу завоевал «Санрайз-1», сохранивший свою позицию после первого дня состязаний», – говорится в сообщении Федерации фигурного катания России.

Добавим, что фигуристки «Юности» – действующие чемпионы мира по синхронному катанию среди юниоров. Екатеринбурженки одержали победу в марте 2017 года на планетарном первенстве в канадской Миссиссоге.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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