«Не раздувать никчемный ажиотаж по поводу 13 января», – экс-преподаватель УрГУ потребовал не отмечать День российской печати

Бывший преподаватель журфака Уральского госуниверситета (ныне – УрФУ имени Б.Н. Ельцина) Дмитрий Стровский, эмигрировавший некоторое время назад из России в Израиль, призвал своих коллег не отмечать профессиональный праздник – День российской печати, который прошел 13 января.

«Очень прошу вас не раздувать никчемный ажиотаж по поводу 13 января – якобы Дня российской печати. Пишу как историк и исследователь рос. СМИ. Праздник был введен Указом Б.Н. Ельцина как призванный увенчать в памяти выход первой печатной газеты «Ведомости». Первый номер газеты появился на свет 28 декабря 1702 г. По старому стилю. Он не сохранился. Второй номер (сохранившийся) датируется 2 января 1703 г. Если вы прибавите 13 дней, в соответствии с новым стилем, к каждому числу, то 13 января получается только... в бредовом сне. Пил Б.Н.Ельцин крепко. Вероятно, незадолго до подписания указа пил вместе с тогдашним министром печати М. Полтораниным. Ну вот и почудилось, наверное, им... Рад ошибиться, но другого объяснения этой вселенской бредятине, которая отмечается сегодня, дать просто не могу», – написал Стровский в группе «Журфак УрГУ» в фейсбуке.

Пост спровоцировал бурную дискуссию. Одни журналисты отметили, что не собираются изменять старым привычкам – и продолжат праздновать профессиональную дату 5 мая (День советской печати, упраздненный в 1991-м). Другие напомнили, что «в 1702 году разница между юлианским и григорианским календарем составляла 11 дней», следовательно, автор поста ошибся.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 15.01.18

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