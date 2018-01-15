Под Богдановичем нагруженный щебнем МАЗ влетел в легковушку (ФОТО)

Под Богдановичем накануне вечером грузовик влетел в легковой автомобиль. Женщина-пассажир легковушки скончалась, еще два человека попали в больницу.

Как рассказали в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области, на 101 км автодороги Екатеринбург – Тюмень МАЗ с полуприцепом, нагруженным щебнем, выезжал с второстепенной дороги и врезался в едущую по главной «Тойоту Камри». В аварии погибла пассажирка «Тойоты», женщина примерно 1955-1960 г/р. Еще один пассажир этой машины, женщина 1955 года рождения, и 59-летний водитель с травмами доставлены в больницу Богдановича.

31-летний водитель грузовика не пострадал. Он пояснил, что при выезде с второстепенной дороги, при повороте налево, его автомобиль «понесло» прямо, и в этот момент в полуприцеп с щебнем врезалась «Тойота».

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 15.01.18

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