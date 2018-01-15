19-летняя девушка 5 лет проведет в колонии за принуждение подруги-школьницы к приему наркотика

Пять с половиной лет в колонии общего режима проведет жительница Екатеринбурга, которая заставила свою 16-летнюю подругу принять наркотик.

Как сообщили РИА «Новый День» в СУ СКР по Свердловской области, преступление было совершено вечером 7 июня 2017 года. 19-летняя подсудимая пригласила в квартиру дома по улице Ломоносова свою 16-летнюю знакомую, с которой раньше училась в одной школе. Когда девушки зашли в ванную, старшая девушка на глазах у младшей подруги попробовала наркотики, после чего под угрозой применения насилия заставила её сделать то же самое.

Когда младшей девушке стало плохо, старшая отвезла ее на такси в район Вторчермета. Школьница сама смогла позвонить своим родителям и попросить о помощи. Родители, увидев дочь в неадекватном состоянии, сообщили об этом в полицию.

В ходе расследования было допрошено порядка 20 человек, назначены и проведены судебные медицинская и психиатрические экспертизы. Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде 5,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Руководству школы, где учились обе девушки, вынесено представление.

Екатеринбург, служба информации

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