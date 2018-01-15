В Нижнем Тагиле из-за короткого замыкания эвакуировали школу

Сегодня утром в Нижнем Тагиле в школе сработала пожарная сигнализация, детей и преподавателей из здания эвакуировали.

Около 8 часов утра в школе на улице Карла Маркса сработала автоматическая пожарная сигнализация, автоматически сигнал поступил на пульт пожарно-спасательной службы МЧС России. Всего из здания вывели 45 детей и пятерых взрослых.

К месту предполагаемого ЧП подъехали 5 машин. Оказалось, помощь пожарных уже не нужна. На первом этаже в спортзале замкнуло осветительные приборы, горения не было. До прибытия пожарных сотрудники школы справились с тлением проводки с помощью огнетушителя.

Нижний Тагил, служба информации

Нижний Тагил. Другие новости 15.01.18

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