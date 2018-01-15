«Отдать в дети» или заставить делать мебель – как в СССР спасали беспризорников (ФОТО) К 100-летию Комиссии по делам несовершеннолетних

Сегодня в здании правительства Свердловской области открылась выставка, приуроченная к 100-летию со дня создания в России комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав – 14 января 1918 года был принят Декрет о создании Комиссии по делам несовершеннолетних. Войны и голод в XX веке серьезно обострили проблему с беспризорниками в СССР, детей было необходимо забирать с улицы, отучать от воровства и бродяжничества, как-то встраивать в жизнь общества.

Государственный архив Свердловской области показал около 50 документов о работе с беспризорниками с 1920 по 1955 год – карточки сирот, их характеристики, письма и газетные вырезки, приказы отделов народного образования. «Новый День» публикует выдержки из архивов.

В истории Советского Союза было три волны роста детской беспризорности. Первая стала последствием Первой мировой и гражданской войн. Вторую волну спровоцировали голод, политика раскулачивания и переселения. Третий период роста беспризорности был связан с Великой Отечественной войной.

В 20-е годы на Средний Урал стали прибывать беженцы из Поволжья – в «хлебных» губерниях бушевал голод. «Работа с прибывающими из губерний, пораженных неурожаем, детьми является крайне важной и на правильное исполнение должно быть обращено особое внимание. (…) образуется станция детской инспекции, в задачи [инспекции] входит обслуживание приёмников для брошенных голодающих беспризорных детей и детей, проходящих через врачебно-питательные пункты, и препровождение детей в специальных вагонах до мест назначения, розыск детей, отставших от родителей, заблудившихся, брошенных как в пути, так и в местах прежнего жительства», – сообщается в архивных документах, датированных августом 1921 года.

Первой целью государства было забрать детей с улиц, их направляли в распределительные пункты, а уже оттуда – в интернаты, детские коммуны и городки. Беспризорники на своем новом месте жительства были обязаны соблюдать жесткий распорядок дня, учиться и работать. Особое внимание уделялось личной гигиене: с 7 до 8 утра воспитанники умывались и прибирали постели, перед сном каждый должен был вымыть руки, ноги и голову – в стране в это время бушевали эпидемии, и подобные детальные указания были отнюдь не формальностью.

В Свердловске, на улице Февральской Революции, 12, работали несколько мастерских, дети занимались кузнечным делом, мастерили кровати, собирали мебель из дерева, шили одежду (от пальто до нижнего белья), сапоги. «Настоящим имеем уведомить Вас об открытии при окрдеткомиссии ВЦИК по улучшению быта детей следующих оборудованных мастерских, в которых работают до 150 чел[овек] подростков-беспризорников», – писал уполномоченный Свердловской окружной деткомиссии в Ураоно. В записке указывалось, что цены в мастерских ниже рыночных, исполнение заказов аккуратное и добросовестное, «надеемся, что все организации и частные лица поддержат мастерские своими заказами и помогут организовать труд беспризорного ребенка».

Тем не менее, до середины 20-х годов в Уральской области скитались тысячи ребятишек, «оборванные, грязные и голодные дети, выброшенные на улицу, ютятся под заборами, в подъездах общественных учреждений, побираются из села в село, воруют на рынках и вокзалах».

Из характеристики, составленной заведующим изоляционного пункта Троицкого окроно на беспризорника-правонарушителя С-ва Ивана: «За время пребывания в изоляционном пункте он совершил несколько побегов на базар и всегда являлся не с пустыми руками, он приносил хлеба, денег и папирос. По рассказам товарищей, С-в очень ловкий «открытый» вор, т. е. он крадет с глаз, нисколько не боясь того, что будет пойман на месте преступления. Удержать его не представляется возможности. На замечания по совершенным им поступкам С-в всегда оправдывается известными причинностями, следствием которых им совершено то или иное преступление. Основание вышеизложенного дает повод прийти к заключению, что С-в Иван нравственно извращен, принадлежит к типу […] и является социально опасным, а потому нуждается в изоляции и принудительном воспитании."

В 1926 году под ночлежку для беспризорников выделили дом на улице 2-й Восточной (сейчас это улица Восточная). Но денег и средств государства на обустройство беспризорников не хватало, на помощь должна была прийти «сила коллектива». Была создана организация «Друзья детей» – «для оказания материальной и всякой иной помощи детям в области охраны здоровья их и правильного воспитания». Деньги в организацию поступали из оргвзносов, от правительства и от доходов от проведения концертов, лотерей, материальных пожертвований и прочего. Известен и другой случай – у деткомиссии в Асбесте своих денег не нашлось, а потому в горсовете ходатайствовали каждые пять копеек с проданного билета в кино отдавать в фонд борьбы с детской беспризорностью.

Многое в работе с беспризорниками для страны было новым. В Верхотурье был создан детский городок, из публикации ежемесячного печатного органа Верхотурского пионерского городка «Шаг за шагом» за август 1927 г. известно, какие проблемы решались: как строить управление и самоуправление городка, платить ли воспитанникам, занятым в мастерских, или это внесет раздор в коллектив, должны ли воспитатели жить в группах, кто и как должен хранить одежду, есть ли прок от передачи детей под патронаж в деревню.

«Вопрос патронирования и отдачи в дети в крестьянские семьи для нас наиболее больной. ... Дело в том, что очень мало из отданных в дети ужились, огромное большинство или вернулись обратно, или где-то бродят, пополняя ряды беспризорников. … Во-первых, его безобразно эксплуатируют (как правило, у нас в районе берут не моложе 10-12 лет), не позволяют бывать часто в деревенской пионер[ской] организации (берут большинство состоятельные), дают выговор за то, что воспитанник не крестясь садится за стол и не молясь ложится спать; плюс ко всему этому он видит окружающую грубость, сквернословие, т. к. в крестьянской семье это обычное явление. Естественно, что у воспитанника совершается трагедия, и редкие смиряются с этим положением».

Острой оставалась проблема нехватки финансирования. Нижнетагильский детский городок в 1933 году писал председателю деткомиссии при ВЦИК Семашко о необходимости экстренно оказать материальную помощь – на достройку школы, ремонт интернатов (которые рисковали встретить зиму без окон и дверей), на постельные принадлежности, на топливо для обогрева помещений. Не хватало буквально всего: "Дети детгородка все разуты и раздеты – одежды, обуви и белья нет. Постельных принадлежностей нет, дети спят на грязных обрывках и голых досках".

В годы войны на Урале пытались сократить число беспризорников всеми силами. В приказе Свердловского облоно № 241-д от 21 декабря 1942 г. о борьбе с детской беспризорностью говорится, что массовая работа ослаблена, план по патронированию не выполняется, средства на эту цель не израсходованы, количество усыновлений снижается, а в некоторых районах даже не ведут учет беспризорных. В военные годы и сразу после войны не обошлось и без хищений из детских домов – в основном, воспитателями. Они забирали для личных нужд мясо, конфеты, муку, постельное белье. Причины, по которым воспитатели питались из котлов детей, не указываются. «В Горнощитском детдоме за июль – сентябрь мес[яцы] контингент детей отсутствовал, а продукты из детфонда израсходованы на 17 человек обслуживающего персонала, как то: мясо 10 кг, шпика 19 кг, муки 20 кг, сахару 20 кг, конфект 8 кг и ряд других. Кроме этого, директор этого детдома П-ва практиковала выдачу сухих пайков из продуктов детфондов, в августе было выдано: мяса 49,8 кг, жиров 17,7 кг, яиц 90 шт., конфект и сахару 23,3 кг и ряд других продуктов. Такие пайки были выданы и в сентябре 1944 г. В этом же детдоме, по распоряжению директора П-вой, выдавались продукты завхозу К-ву, бухгалтеру Л-ву, работнице Г-ной и др., причем в значительном количестве. Например, одной только селедки выдано 40 кг и ряд др. продуктов» (из письма прокурора Свердловской области Кудрина от 31 мая 1945 председателю Свердловского облисполкома В. Недосекину ). В конце письма прокурор просит заслушать на исполкоме результаты проверки детских домов, следить за порядком, «не оставляя ни одного растратчика детских фондов безнаказанно». Список тех, кто получил сроки за расхищение детских фондов, прилагается. В числе прочего некоторых сотрудников интернатов осудили за «бездушное отношение к нуждам детей и их избиение».

В послевоенное время стало проще. Главной целью на тот период ставилось в первую очередь трудоустройство воспитанников спецшкол и детдомов. Так, в 1946 году было запланировано трудоустроить 600 человек, трудоустроили 635. В 1947 году народно-хозяйственным планом была поставлена задача по трудоустройству 800 человек. Но после пересчета количества детдомовцев (2075 воспитанников старше 14 лет) планку определили в 1722 человека. Подростки уходили в ремесленные училища, на текстильные фабрики, поступали в техникумы, вузы, педучилища, работали в колхозах и на заводах, часть из них оставались работать в детдомах.

9 мая 1952 года вышел «План мероприятий по борьбе с детской беспризорностью и безнадзорностью по Свердловской области». В приложении перечислялись дальнейшие меры по работе с детьми – проблемы с отсутствием простыней, сахара, окон здесь уже не указываются. В числе задач – усилить работу с родителями в части воспитания детей, создавать при школах спортивные площадки, кружки, оборудовать детские комнаты игровым, спортивным и культинвентарем, организовывать детские площадки, спортивные площадки в скверах и парках. Бывший беспризорный должен быть воспитан как полноценный член советского общества.

«В парках, скверах, на стадионах всех ведомств организовать специальные детские сектора. Выделить педагогических работников из состава учителей школ и внешкольных работников.

Сделать доступным посещение детьми всех парков и стадионов.

Провести специальные собрания с рабочими и служащими, имеющими непосредственное общение с детьми:

а) с работниками милиции;

б) с работниками торговли;

в) с работниками трамвая и автобусов для разъяснения их обязанностей по работе с детьми; такие собрания проводить не реже 1-го раза в квартал в течение года.

Создать при отделах народного образования и управлении милиции институт общественных инспекторов по охране детства и по оказанию помощи в борьбе с детской безнадзорностью.

Возложить на этих инспекторов обязанность систематически наблюдать за поведением детей в магазинах, на улице, в зрелищных предприятиях, на рынке и т. п.

Постоянную работу с общественными инспекторами возложить на работников детских комнат при милиции, рай(гор)оно, РК ВЛКСМ и т. д».

Фото и документы предоставлены Государственным архивом Свердловской области

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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