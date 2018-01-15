За морозные выходные на уральских дорогах поймали почти полторы сотни пьяных

За минувшие выходные на дорогах Свердловской области сотрудники ГИБДД поймали 116 пьяных водителей, еще 32 человека отказались проходить освидетельствование. Всех ждет лишение прав, а 26 водителей готовятся к уголовному наказанию – они сели за руль после употребления горячительных не в первый раз.

«Нетрезвые водители устраивали скандалы, сцены раскаивания и вызывали друзей на подмогу, тем самым заставляя сотрудников ГИБДД применять физическую силу и наручники для усмирения буйных водителей», – рассказали в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области. Так, в Камышлове водитель упрашивал гаишников не привлекать его к ответственности, хотя прав за аналогичное правонарушение он уже был лишен. В Нижних Сергах подвыпивший водитель попытался сбежать от полицейских. В Невьянске заложивший за воротник автолюбитель обвинил в этом медлительных сотрудников ГИБДД – он вылетел в кювет и рассказал полицейским, что слишком долго их ждал, а чтоб согреться, выпил. 55-летний житель Тугулыма выпил и сел за руль, чтоб отвезти на работу свою дочь. По его уверениям, он накануне выпил всего две рюмки водки. После его освидетельствования алкотестер показал достаточно высокое значение – 0,725 мг/л.

В Артемовском на пьяного за рулем донесли местные жители, наряд ДПС отправился искать его ВАЗ-2112. Водитель игнорировал требования об остановке, не остановился перед ж/д переездом и пошел на обгон прямо на переезде. Когда его удалось остановить, водитель начал оказывать сопротивление, на него надели наручники. Как оказалось, мужчина был не только пьян – его машина не была зарегистрирована в ГИБДД, ОСАГО у водителя не было, срок действия прав истек в прошлом году. В отношении водителя сотрудниками ГИБДД возбуждено более 10 административных производств.

Помимо нетрезвых водителей сотрудники ГИБДД задержали 78 водителей, которые управляли транспортными средствами, не имея на это соответствующего права, а также 26 водителей, которые лишены права управления.

В следующие выходные ГИБДД обещает продолжить рейды по пьяным водителям.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 15.01.18

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