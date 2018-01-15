В Екатеринбурге на 30% подешевели 4-комнатные квартиры в хрущевках и брежневках

В Екатеринбурге за прошлый год на 30 % снизились цены на невостребованное жилье. Самый низкий спрос, как оказалось, на 4-5-комнатные квартиры в старом жилом фонде – хрущевках и брежневках. Падают цены и на однокомнатные квартиры на вторичном рынке.

Как сообщает портал недвижимости N1.ru, в 2017 году самыми невостребованными стали большие – четырех- и пятикомнатные квартиры – в старом жилом фонде. В среднем стоимость квадратного метра в таком жилье упала на 5,3 % – с 5,1 миллиона рублей за квартиру до 4,83 миллиона рублей. Но некоторым продавцам приходилось делать скидки и на 30%, поскольку объекты не продавались месяцами. Дольше всего не могут найти своего покупателя большие квартиры в хрущевках, брежневках и старых панельных домах. Как объясняют аналитики портала N1.ru, жилье в старом фонде стремительно устаревает, поэтому все сложнее продавать такие объекты.

Подешевели и однокомнатные квартиры. В среднем за год цена упала на 3,4%. Сегодня однушка на вторичном рынке стоит в Екатеринбурге в среднем 2,58 миллиона рублей.

Добавим, что, по последним данным Уральской палаты недвижимости, сегодня на продажу на вторичном рынке выставлено 8,8 тысячи квартир и 1,7 тысячи комнат. Средняя стоимость квадратного метра жилье составляет 67 301 рубль. Средний срок экспозиции (время с момента выставления до снятия с продажи) для квартир составляет 131 день.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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