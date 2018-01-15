В старый Новый год злоумышленники отобрали у двух курьеров пиццу и съели ее

Два практически одинаковых преступления было совершено в минувшие выходные в Екатеринбурге: молодые люди напали на курьеров пиццерии и отняли у них продукты.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу, первое происшествие произошло около полуночи 13 января на улице Химмашевской, 9. В отдел полиции № 13 обратился курьер, сообщивший, что его ограбили, когда он привез заказ на указанный адрес. Из дома вышел молодой человек, который выхватил у него пакет с пиццей и скрылся в подъезде. Догнать похитителя курьер не смог. Ущерб составил 2500 рублей. Прибывшие на место происшествия полицейские организовали поквартирный обход. В одной из квартир участковые обнаружили двух парней 18 и 16 лет. Приятели играли на компьютере и закусывали пиццей. Часть они уже успели съесть, часть осталась в холодильнике. На вопрос о том, откуда они взяли продукты, друзья не стали отпираться и рассказали о событиях этой ночи. Оказалось, что младший из товарищей приехал в гости к старшему, чтобы встретить старый Новый год. При этом денег у парней не было. Тогда они решили заказать пиццу и отобрать ее у курьера, что и было проделано младшим из друзей.

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 УК Российской Федерации «Грабеж».

Практически такой же случай произошел 14 января в районе дома № 107 по улице Степана Разина. Двое неизвестных похитили из машины курьера сумку с пятью пиццами на сумму около 5000 рублей и скрылись. На место прибыла следственно-оперативная группа полиции со служебной овчаркой Нарьяной. Собака уверенно взяла след и привела стражей порядка к ближайшему дому. В процессе обхода участковые нашли квартиру, в которой явно происходило застолье. В квартире находились двое молодых людей 22 и 20 лет – жителей Белоярского района. В жилище также обнаружилась искомая пицца. Приятели признали свою вину в хищении продуктов. В настоящее время в отношении них возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание за подобное преступление составляет до семи лет лишения свободы.

Екатеринбург, служба информации

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