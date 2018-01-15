В Екатеринбург придут крещенские морозы

В Екатеринбурге существенно потеплело по сравнению с минувшими выходными. Если в субботу и воскресенье столбики термометров опускались ниже отметки в -20 градусов, то сейчас в уральской столице около минус пяти.

Такая же погода ожидается и во вторник. Ночью будет до -10 градусов, днем воздух прогреется до -6. Однако с середины недели начнется похолодание, сообщает Гидрометцентр России. Днем в среду и четверг ожидается до -10…-11 градусов. Ночами температура будет опускаться до -15…-17 градусов. В пятницу ночью похолодает до -20, днем будет чуть теплее – около -14.

В выходные столбики термометров вновь опустятся ниже -20 градусов. Такая погода ожидается ночью в субботу и воскресенье. Днем в первый выходной будет -16 градусов, во второй ожидается -11. Всю неделю будет малооблачно, и только к концу уикенда пойдет снег.

Екатеринбург, служба информации

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