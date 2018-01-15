В Екатеринбурге задержали серийного насильника, орудующего с 1992 года (ФОТО)

В Свердловской области удалось задержать мужчину, подозреваемого в череде изнасилований, в том числе ребенка, убийстве, грабежах. Первое преступление он совершил еще в 1992 году, успел отсидеть за изнасилования, выйти из тюрьмы, надругаться еще над несколькими женщинами и убить одну из них. Несколько дней назад личность серийного насильника наконец-то установили. Им оказался житель небольшого города неподалеку от Екатеринбурга.

О задержании следователями и полицейскими серийного насильника сегодня сообщил руководитель 3 отдела по расследованию особо важных дел областного Следственного комитета (СКР) Александр Сапегин. Подозреваемый в тяжких и особо тяжких преступлениях – житель Полевского 1970 года рождения. Ему вменяется уголовное дело по ст.131 УК РФ «Изнасилование», ст.132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера», ст.117 УК РСФСР «Изнасилование несовершеннолетней», ч.3 ст.30, ст.131 УК РФ «Покушение на изнасилование», ст.105 УК РФ «Убийство», ст.161 УК РФ «Грабёж» и ст.162 УК РФ «Разбой». По данным следствия, первое преступление он совершил в 1992 году – изнасиловал девушку, которой тогда было 15 лет. Это произошло у дома на Сибирском тракте. С декабря 2009 года по сентябрь 2014 года насильник орудовал на территории Железнодорожного, Кировского, Октябрьского и Верх-Исетского районов Екатеринбурга, в основном в районе мостов, транспортных развязок. Нападая на жертв, преступник грабил их и насиловал, угрожал убийством.

В одном из случаев мужчина убил свою жертву – предварительно изнасиловав. Это произошло вечером 26 декабря 2009 года, женщина шла от магазина по улице 40 лет Комсомола (Кировский район) к станции, чтобы уехать на электричке в Белоярский район. Она пропала. Ее тело нашли в Октябрьском районе Екатеринбурга. Последнее установленное преступление было совершено ночью 14 сентября 2014 года в кустах у дома по улице Плавильщиков. Маньяк попытался изнасиловать женщину, но ей удалось отбиться.

При этом мужчина уже отсидел 15 лет за убийства, изнасилования и разбойные нападения – он освободился в 2009 году. По предварительным сведениям, до задержания мужчина официально нигде не был трудоустроен, постоянного места жительства не имел.

В СКР уточняют, что первоначально преступления рассматривались не как серия, а как отдельно совершенные – так как маньяк орудовал в разных районах города, в разные годы, а личность преступника была неизвестна. Позже стало ясно, что виновник в этих жутких преступлениях один, уголовные дела о вышеуказанных преступлениях были объединены в одно производство. Правоохранителей поставил в тупик большой временной разрыв между преступлениями (особенно пока преступник отбывал другие наказания). Лица, ранее судимые за изнасилования, проверялись. Были допрошены несколько тысяч свидетелей, на молекулярно-генетических исследованиях проверили более 7 тысяч мужчин. Был составлен фоторобот, который размещался на сайте СК РФ по Свердловской области, на сайте главка полиции. Проверялась версия, что после сентября 2014 года преступник скончался, проверили генетический материал 60 трупов мужчин. Под проверку попали более 4,5 тысяч ранее осужденных. В итоге удалось найти совпадение по ДНК-профилю одного из проверяемых мужчин с образцами, изъятыми по нескольким уголовным делам.

Следователи СКР обратились в суд с ходатайством о заключении подозреваемого под стражу, ходатайство удовлетворено, в ближайшее время будет предъявлено обвинение. Будет уточняться психическое состояние мужчины. Проверяется его причастность к другим аналогичным преступлениям.

«Преступления, совершенные злоумышленником, о котором идет речь, не остались безнаказанными благодаря многолетней кропотливой работе всего четырех оперативников ГУ МВД России по Свердловской области. Это начальник управления уголовного розыска полковник Александр Мазаев, руководитель «убойного» отдела полковник Алексей Искоренков, его заместитель подполковник Владимир Мерзляков и оперуполномоченный капитан Иван Перепелкин», – отметили в МВД.

Фото В.Н. Горелых

Екатеринбург, служба информации

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