Росавиация начала зачистку частных школ подготовки пилотов гражданской авиации (ВИДЕО)

Росавиация начала зачистку частных летных школ – в аппарат уполномоченного по правам человека за помощью уже обратились 32 студента Челябинского летного училища гражданской авиации.

Репортаж из зала суда

Как сообщили РИА «Новый День» в аппарате уполномоченного по правам человека, к ним обратились выпускники, которые столкнулись с массовым аннулировнием свидетельства о получении соответствующей квалификации. Однако ранее контролирующий орган – Росавиацию устраивала деятельность ЧЛУГА и после прохождения переподготовки при устройстве на работу в авиакомпании пилоты перевозили пассажиров на самолетах наравне с коллегами, имеющими высшее образование.

Показательным стал сегодняшний процесс в Орджоникидзевском суде Екатеринбурга по иску выпускника челябинской летной школы Павла Семченко, пытавшегося устроиться летчиком в «Аэрофлот». Там сослались на рекомендации Росавиации трудоустраивать только пилотов с высшим образованием, при том, что законодательство не запрещает лицам с высшим образованием, прошедшим процедуру переподготовки, практиковать полеты в гражданской авиации. Так, Семченко, получившему дубликат пилотского удостоверения, в Росавиации запретили полеты – поскольку в свидетельстве об окончании годовых курсов была допущена ошибка. Кавычки поставили на несколько знаков правее, чем того требуют нормы русского языка. Более того, известно как минимум три случая, когда Росавиация аннулировала свидетельства уже практикующих коммерческих пилотов, при этом не сообщая об этом им самим, по сути, подводя летчиков под уголовное дело. ЧЛУГА, по словам истца против Росавиации Павла Семченко, ныне единственное учреждение в стране, готовящее пилотов вне учебных заведений, подведомственных Росавиации, – в Санкт-Петербурге и Ульяновске. Кроме того зафиксированы случаи, когда по формальным причинам аннулировали учебные документы пилотам, проходящим обучение полетам на «Боингах» и «Эйрбасах» при поступлении на работу в авиакомпании. Эта процедура оплачивается корпорацией и стоит не менее миллиона рублей. В случае если пилот прошел это обучение и по какой-либо причине не стал сотрудником авиакомпании, она вправе взыскать с него потраченные средства, несмотря на форс-мажорные обстоятельства.

Больше всего истца, пока несостоявшегося летчика, возмущает, что Росавиации нет дела до пилотов из Чехии, устраивающихся на работу в гражданскую авиацию без каких-либо препон. Несмотря на то, что они вообще не имеют ни чешского, ни российского высшего образования – дискриминация касается только отечественных пилотов.

Сами они видят в этом попытку ведомства выдавить с рынка образования частного конкурента. Представители Росавиации сегодня не явились на суд – его результаты вы можете узнать, посмотрев видео.

Екатеринбург, Максим Бородин

Екатеринбург. Другие новости 15.01.18

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