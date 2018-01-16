В Каменском районе нашли отопительные котлы, за которыми никто не следил 9 лет

В деревне Шилова Каменского района выявлены нарушения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры, проверка установила, что в многоквартирном доме отдыха «Шиловский» № 2 в д. Шилова в 2009 году установлены три электрокотла, которые должны отапливать два многоквартирных дома и два коттеджа. Среди жильцов есть пенсионеры и многодетные семьи.

При этом с 2009 года районная администрация не может передать электрокотлы для обслуживания и эксплуатации управляющим организациям. Фактически оборудование не обслуживается, деньги на его ремонт не выделяются, что ведет к нарушению температурного режима в ближайших домах.

Прокуратура Каменского района потребовала обязать райадминистрацию назначить организацию, ответственную за бесперебойное теплоснабжение домов. Суд исковые требования прокурора удовлетворил. Администрацию обязали устранить нарушения в сфере ЖКХ в течение месяца после вступления решения суда в законную силу.

Каменский район, служба информации

Каменский район. Другие новости 16.01.18

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