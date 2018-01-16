Администрация Екатеринбурга пыталась выселить инвалида из комнаты, в которой он прожил всю жизнь

Суд отказал мэрии в выселении инвалида – собственника жилья из собственной комнаты, которая была им приватизирована.

Как сообщили в Свердловском областном суде, житель Екатеринбурга, некий Зуфар К, после смерти матери решил приватизировать комнату, в которой они всей семьей проживали еще с 1978 года. Тогда жилье было предоставлено матери Зуфара, которая работала дворником на кирпичном заводе треста «Уралэнергострой». Мужчина ушел в армию, в этот же дом вернулся после прохождения службы, в этой же комнате проживает и сейчас. Другого жилья у него нет.

На протяжении всего времени Зуфар не задумывался о наличии документов, доказывающих его право на проживание в данной комнате: в свое время мать потеряла все свои бумаги, в числе которых, возможно, был и ордер на данную комнату. А когда решил комнату приватизировать, столкнулся с проблемами – оказалось, что в Центре по приему и оформлению документов на регистрацию граждан по месту жительства и месту пребывания Орджоникидзевского района Екатеринбурга отсутствует талон к ордеру или копия договора социального найма спорного жилого помещения.

После того как мужчина стал настаивать на своих правах на комнату и подал иск в суд, администрация города вышла со встречным исковым заявлением о выселении Зуфара из спорного жилого помещения, в котором он прожил без малого 40 лет, без предоставления другого жилья. И это несмотря на то, что мужчина является инвалидом второй группы.

Рассмотрев материалы дела, Орджоникидзевский суд Екатеринбурга установил, что истец в установленном законом порядке приобрел право пользования данной комнатой, от нее не отказывался и утратившим такое право признан не был. Также суд счел, что Зуфар К. относится к категории граждан, которые не могут быть выселены из служебных жилых помещений без предоставления других жилых помещений, поскольку он является инвалидом второй группы.

Екатеринбург, служба информации

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