В Екатеринбурге судебный пристав уличен в крупном мошенничестве

В Екатеринбурге расследуется уголовное дело против 28-летнего судебного пристава-исполнителя, работающего в одном из районных отделов города. Мужчина заподозрен в мошенничестве.

По версии следствия, в июне 2017 года пристав изготовил подложные документы, на основании которых затем с расчетного счета районного отдела судебных приставов на расчетный счет физлица было перечислено более 800 тысяч рублей. Тем самым организации был причинен крупный ущерб.

Злоумышленнику предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере».

«В настоящее время следователями СКР во взаимодействии с сотрудниками регионального управления ФСБ России, осуществляющими оперативное сопровождение по данному уголовному делу, выполняется комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы», – сообщили в следственном управлении СК РФ по Свердловской области.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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