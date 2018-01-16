Под Нижними Сергами задержали браконьера, который готовил лося на праздничный стол (ФОТО)

В лесу под Нижними Сергами полицейские поймали браконьера. Мужчина освежевал лося, чтобы преподнести его семье в качестве презента в новогодние праздники. Теперь на него заведено уголовное дело.

История произошла еще 1 января, но известно об этом стало только сегодня. «Сотрудники полиции Нижних Серег задержали браконьера, который 1 января текущего года не поленился пойти в лес, чтобы убить без лицензии сохатого. В отношении любителя лосятины органы внутренних дел возбудили уголовное дело», – об этом рассказал РИА «Новый День» пресс-секретарь свердловской полиции Валерий Горелых.

Сообщение о незаконной охоте в 2 км от поселка Атиг поступило в дежурную часть территориального ОВД из регионального подразделения государственного надзора, охраны и использования животного мира.

Сыщики в лесу разделились на две группы – одни пошли искать браконьера, другие остались караулить его машину. «Услышав шум двигателя приближающегося снегохода, охотник бросил тушу, сани, лопату, топор, и пытался ретироваться, но сделать это ему не позволили. Браконьером оказался местный житель 1980 года рождения, ранее не судимый, разнорабочий животноводческой фермы. Мужчина имеет охотничий билет и официально зарегистрированный ИЖ-58 16 калибра. Задержанный при допросе пояснил, что в то утро он намеревался преподнести своей семье на Новый год подарок в виде большого количества свежего мяса. Ущерб, причиненный действиями подозреваемого государству, составил более 120 тысяч рублей», – отметил полковник Горелых.

Мужчине грозит до двух лет исправительных работ по статье 258 УК РФ «Незаконная охота».

Нижний Тагил, служба информации

Нижний Тагил. Другие новости 16.01.18

340 миллионов на достройку поликлиники на Декабристов найдутся «если не в этом, то следующем году». / Свердловский штаб в поддержку Путина откроется завтра. / Фильм Федорченко про Холокост и еврейскую девочку покажут на фестивале в Роттердаме. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»