Горожане проводят опрос горожан: как должна называться улица Володарского?

Жители Екатеринбурга решили провести опрос на животрепещущую тему – переименование улицы Володарского. Вариантов ответа восемь: Богоявленская улица, Богоявленский переулок, улица Ледового Городка, улица Конструктивизма, улица Ильи Кормильцева, улица Эммануэля Голдштейна, Рок-клубовская улица, улица Володарского. Плюс есть поле для своей версии.

«Предлагаем горожанам Екатеринбурга высказать свое мнение относительно должного названия улицы. Список вариантов составлен на основании краткого обзора социальных сетей. Вы можете добавить свой вариант, который кажется более удачным. Пояснения к названиям не даны специально, чтобы свести к минимуму влияние организаторов опроса на ваше мнение. Предложенные варианты названий перемешиваются при каждом новом открытии страницы голосования, также для минимизации влияния очередности вариантов на ваш ответ. Упоминание нынешнего названия улицы и карта представлены лишь для того, чтобы было понятно о какой улице идет речь, где она расположена и не должны влиять на ваш выбор. Результаты голосования будут обнародованы в конце января-начале февраля 2018, вместе с предложениями по дальнейшим действиям в поддержку названия, победившего в голосовании», – сообщают авторы голосовалки.

Напомним, первыми о переименовании заговорили представители администрации города, предложившие вернуть улице историческое название – Богоявленская (она называлась так, поскольку на ней находился Богоявленский собор). Затем выступили представители КПРФ, заявившие, что не потерпят такого отношения к своей истории и что Володарский (революционер-террорист) имеет такое же право на название улицы, как и явление Бога. Желая примирить конфликтующие стороны, екатеринбуржцы выступили с предложением переименовать улицу по принципу «ни нашим ни вашим» – и назвать ее «Рок-клубовской», в честь Свердловского рок-клуба, который уже отсчитывает третий десяток лет.

Екатеринбург, служба информации

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