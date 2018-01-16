В Екатеринбурге для автомобилистов ограничат разворот на перекрестке возле аквапарка (схема)

В Екатеринбурге с 1 февраля изменится схема движения на перекрестке улиц Щербакова и Самолетной рядом с аквапарком. Автомобилисты, едущие из центра по улице Щербакова, не смогут развернуться на перекрестке в обратную сторону. А при выезде с дублера Щербакова будет разрешен только поворот направо. Новые правила маневров будут регулироваться светофорами. «Решение принято в целях повышения транспортной безопасности и увеличения пропускной способности улицы», – сообщили в пресс-службе мэрии.

Помимо этого в первом квартале 2018 года администрация города увеличит число участков, где запрещена парковка. Дорожные знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор» появятся на следующих улицах: Белинского (от Куйбышева до Карла Маркса и от Большакова до Тверитина); Малышева (от Луначарского до Восточной); Ленина (от Вайнера до Банковского); Сухорукова (от Татищева до Нагорной); Ямская (от Чкалова до Громова – нечетная сторона); Гурзуфская (вдоль дома Московская 52); Фурманова (около дома № 123).

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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