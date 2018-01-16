В свердловском «Мегафоне» сменился топ-менеджер

Директором Свердловского регионального отделения назначена Инна Джур, ранее отвечавшая за маркетинговую стратегию оператора на Урале. Алексей Воронин, возглавлявший отделение последние три года, покинул компанию.

В «Мегафоне» пояснили, что приход нового руководителя означает еще более активное развитие компании в этом году.

«Уверен, что шестилетний опыт нового топ-менеджера по реализации маркетинговой политики поможет найти новые точки роста, – отметил директор Уральского филиала «Мегафона» Валерий Величко. – В Свердловской области мы построили сильнейшую инфраструктуру и под руководством Инны мы продолжим укреплять и наращивать лидерские позиции в городах региона».

Карьеру в сфере телекома Инна Джур начала в 2010 году в ООО «Синтерра-Урал» руководителем службы маркетинга. В 2011 году после объединения компаний «Мегафон» и ЗАО «Синтерра» в Уральском регионе Инна Джур назначена начальником группы маркетинга смежных рынков «Мегафона». На протяжении 6 лет – до 2017 года включительно руководила маркетинговой политикой оператора на территории 10 регионов Большого Урала.

«Независимо от возраста все больше свердловчан становятся активными пользователями мобильного интернета, а смартфон или планшет, подключенный к сети, для многих выступает основным способом связи. И одна из главных моих задач – увеличить долю таких цифровых абонентов в сети «Мегафона». Среди приоритетных направлений работы – грамотное инвестирование в инфраструктурные проекты, качественная подготовка сети к Чемпионату мира по футболу-2018 и развитие 4G для еще большего числа абонентов», – рассказала о своих задачах Инна Джур.

Напомним, в зоне действия сигнала «Мегафон» проживают более 95% населения Свердловской области. В сети оператора именно Средний Урал лидирует по количеству мобильных интернет-пользователей и входит в ТОП регионов по наибольшему приросту скаченного интернет-трафика. За 2017 год оператор запустил сеть 4G еще в 23 городах региона.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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