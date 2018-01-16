Эпидпорог по заболеваемости ОРВИ превышен в пяти городах Свердловской области

В пяти городах Свердловской области по итогам недели с 8 по 15 января превышен эпидемический порог по заболеваемости ОРВИ.

Как сообщили в свердловском управлении Роспотребнадзора, в Екатеринбурге за вторую неделю года зарегистрировано 9,3 тыс. случаев заболевания ОРВИ, показатель составил 57 на 10 тыс. населения, заболеваемость превысила эпидемический порог на 25%.

Кроме того, высокий уровень заболеваемости зарегистрирован в 4-х муниципалитетах. Среднеобластной уровень заболеваемости в 1,5 и более раза превышен в Ирбите, Каменске-Уральском, Богдановиче, Свободном.

По состоянию на 12 января на карантин по ОРВИ был полностью закрыт один детский сад в Верхотурье.

За прошедшую неделю зарегистрировано 744 случая пневмоний, что ниже среднемноголетних данных на 19%. Все заболевшие с тяжелым и крайне тяжелым течением госпитализированы.

Уровень охвата населения региона прививками против гриппа остается прежним – 47,9%.

Екатеринбург, служба информации

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