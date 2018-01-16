В морозы на уральской трассе гаишники спасли глухонемых, которые не могли вызвать подмогу по телефону

В недавние морозы на трассе Екатеринбург – Тюмень сломался ВАЗ, в котором были трое взрослых и двое детей. Вызвать подмогу по телефону замерзающие не смогли – они глухонемые. До ЧП, по счастью, не дошло – мимо автомобиля проезжал экипаж ДПС, людям помогли.

Автомобиль ВАЗ-2107 сломался на 177 км трассы Екатеринбург – Тюмень около 23 часов вечера, когда за бортом было 27 градусов мороза. В такое время по дороге уже не проезжали автомобилисты, а вызвать спасателей или полицейских никто не смог – в машине были глухонемые. Все окна автомобиля уже замерзли и покрылись инеем. Машину на аварийке заметили проезжавшие мимо сотрудники ГИБДД.

«Экипаж ДПС остановился возле отечественного автомобиля, и оказалось, что внутри находятся люди – трое взрослых и двое детей, младшему из которых три года. Сотрудники полиции незамедлительно пересадили всех в свой патрульный автомобиль, чтобы они согрелись. Тут же решили везти всех в отделение ГИБДД, где напоили их чаем с печеньем», – рассказали в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области. Оказалось, что в замерзавшей машине были жители Екатеринбурга, они ехали к родственникам в Тюмень, но их машина в пути сломалась. Отец семейства пытался самостоятельно справиться с поломкой, но ничего не вышло. С помощью автоинспекторов автомобиль отбуксировали до ближайшей автомастерской, через два часа путешественники смогли уехать в сторону Тюмени.

Екатеринбург, служба информации

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