СМИ: в Нижнем Тагиле мать избивает младенца и учит курить двухлетку

В Нижнем Тагиле следователи начали проверку в отношении женщины и ее матери. Местное издание со ссылкой на отца одного из детей рассказало о том, что женщины избивают двух малышей – детей двух лет и 11 месяцев. Мать младенца регулярно выпивает, при этом кормит ребенка грудью.

Жуткую историю о насилии над детьми сегодня опубликовал портал tagilcity.ru. Все происходящее журналистам рассказал отец 11-месячного мальчика, которому 20-летняя бывшая сожительница не дает общаться с ребенком. Женщина воспитывает еще одного ребенка – двухлетнюю дочь. «Сын мой, а девочка не моя. Я хотел бы ребенка забрать себе, но мне в опеке сказали, мне его никто не отдаст, потому что он еще маленький.

Я в тот раз у нее ночевал, она при мне старшую дочь била и душила, потому что та спать не хотела. Мелкий заревел, она подходит и говорит: «Ты меня уже достал, бесишь». Младшего ребенка она кормит грудью и при этом пьет. Фотографии делал я, когда был у нее. Она сама курит и дает дочке выкидывать окурки. И курить ей давала. Она курит, ребенок подходит, она и ей дает. И в присутствии детей занимается сексом», – рассказал Николай. На фотографиях, которые опубликованы на сайте тагильского портала – полураздетая женщина с детьми, на одном из фото она сидит на полу, курит, рядом находятся оба малыша, женщина что-то протягивает ребенку («бычок» в другой ее руке). Бабушка и дедушка детей (родители женщины) не желают видеть бывшего зятя в квартире, где живет все семейство, его визиты контролируются. При этом мужчина был свидетелем того, как старшая женщина бьет и свою дочь, и внуков. «Мать избила Вику в прошлый раз, когда узнала, что я приходил к сыну. Ребенок испугался и заплакал, перепало и ему, она бросила ему в голову ключи. В прошлый раз пришел – у сына под глазом и на виске синяки. Я спросил, откуда синяк. Она сказала, что упал», – продолжил мужчина. Накануне он написал заявление в органы опеки.

Этой ситуацией уже занимаются следователи. Как прокомментировали в СУ СК по Свердловской области, проверяется информация о том, что две женщины бьют детей, что мать указанных малолетних не обеспечивает необходимых условий воспитания и содержания детей, злоупотребляет при них спиртным и курит.

«В рамках проверочных мероприятий следователем СКР будет выясняться достоверность изложенных в публикации сведений, и в случае их подтверждения действиям лиц, совершавшим противоправные деяния в отношении малолетних, будет даваться жесткая и объективная правовая оценка. Кроме того, в рамках проверочных мероприятий будет устанавливаться, все ли необходимые меры были приняты органами системы профилактики для недопущения фактов нарушения прав детей в данной семье. По итогам доследственной проверки следователем СКР будет принято процессуальное решение», – отметили следователи.

Нижний Тагил, служба информации

Нижний Тагил. Другие новости 16.01.18

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