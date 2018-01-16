В Екатеринбурге за 2018 год построят три новых школы

В мэрии Екатеринбурга озвучили планы по строительству и реконструкции образовательных учреждений на ближайший год. За это время в городе появится три новых объекта. Так, будет завершена реконструкция школы № 1 на 825 мест (Верх-Исетский бульвар, 23) и школы № 80 (улица Калинина, 26а) той же вместимости. Кроме того, в микрорайоне Солнечном строится новая школа на тысячу мест. Однако запуск в эксплуатацию всех трех школ планируется только в 2019 году.

Помимо этого мэрия готовит проектную документацию на еще четыре объекта. Речь идет о школе на 550 мест квартале улиц Уральская – Блюхера – Парковый – Советская, школе № 167 на 600 мест (улица Фрезеровщиков, 84), школе № 181 на 600 мест (улица Краснолесья, 22) и пристрое на 400 мест к лицею № 173 (ул. Народной Воли, 21). В стадии подготовительного проекта разрабатываются еще две школы, рассчитанные на 2 тысячи учеников.

Напомним, по муниципальной программе в Екатеринбурге к 2025 году должно быть построено не менее 30 тысяч новых школьных мест, чтобы перевести всех городских школьников на обучение в одну смену, как того требует президентский указ. На выполнение задачи требуется 70 миллиардов рублей, из которых 59 миллиардов будут перечислены из федерального и областного бюджетов, а 11 – из городской казны.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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