Бывший зек устроил взрыв в пятиэтажке под Екатеринбургом

В жилом доме в городе Верхней Пышме произошел взрыв в одной из квартир. Речь идет о пятиэтажке на улице Юбилейной, 22. На месте работали сотрудники полиции, прокуратуры, МЧС, администрации города. Довольно быстро удалось установить хозяина квартиры. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области, им оказался ранее судимый за кражи 37-летний мужчина. «По предварительным данным, он нашел на свалке два использованных баллона от противогаза и решил смастерить из них самодельный фейерверк, наполнив их легковоспламеняющейся жидкостью, чтобы в последствии устроить праздник на зимней рыбалке, куда он собирался», – сообщил начальник пресс-службы полицейского главка Валерий Горелых.

Но «фейерверк» сработал раньше времени, в квартире взрывной волной выбило стекла, получила повреждения стена, но не несущая. Находившиеся в квартире хозяин и его гостья, равно как и другие жильцы дома, не пострадали. «Угрозы зданию нет. Подача газа в пятиэтажку не прекращалась из-за отсутствия необходимости. Массовая эвакуация не проводилась, так как большинство людей на тот момент еще не вернулись с работы. Владелец «фейерверка» доставлен в отдел полиции для опроса с целью установления более подробных и точных обстоятельств ЧП. По итогам начавшейся проверки органами внутренних дел будет принято соответствующее процессуальное решение», – отметил полковник Горелых.

Екатеринбург, служба информации

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