С весны уральцы смогут летать в Прагу четыре раза в неделю

Авиакомпания «Уральские авиалинии» к началу летнего сезона увеличивает количество рейсов на направлении Екатеринбург – Прага – Екатеринбург. Самолеты будут летать в чешскую столицу до четырех раз в неделю. С 30 марта 2018 года рейс будет выполняться по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям, сообщили в пресс-службе компании.

Введение дополнительной частоты полетов связано с востребованностью маршрута. Гибкое расписание позволит спланировать полноценный отпуск в Чехии. Прага знаменита своей архитектурой: устремленные вверх башни, готические соборы, барочные храмы, извилистые улочки, Карлов мост с 30 скульптурами. Кроме того, в городе можно посетить природный парк «Олений ров», прогуляться по летнему дворцу королевы Анны с Бельведером или заняться поиском необычных скульптур работы Давида Черного: «Подхалимство», «Перевернутый Конь», «Подвешенный человек» и другие не менее удивительные творения. Разнообразить свой отдых можно поездками в соседние города: Брно, Оломоуц, Кутна-Гору или отправиться на экскурсии по средневековым замкам.

Поскольку Чехия находится в самом центре Европы, Прага также может стать отправной точкой для посещения соседних стран, входящих в шенгенскую зону.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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