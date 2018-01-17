В Ачитском районе местный житель осужден за ругань в адрес полицейской

В Артинском районе местный житель получил 240 часов обязательных работ за ругань в адрес инспектора ПДН.

Как сообщили в СУ СКР по Свердловской области 26 октября 2017 года инспектор ПДН отдела полиции № 26 МО МВД России «Красноуфимский», с коллегами прибыла к одному из домов по улице Мира в поселке Уфимский для проверки условий проживания малолетних детей. В доме члены комиссии познакомились с 32-летним мужчиной, который был изрядно пьян. Сотрудница полиции сделала гражданину замечание, чем вызвала его искреннюю обиду: мужчина разразился гневной отповедью с нецензурной бранью в адрес женщины-полицейского.

Собранные Артинским межрайонным следственным отделом СК России по Свердловской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 32-летнему неработающему жителю поселка Уфимского Ачитского городского округа. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ «Оскорбление представителя власти».

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде обязательных работ на срок 240 часов.

Артинский район, служба информации РИА «Новый День»

Артинский район. Другие новости 17.01.18

Не было умысла убивать: прекращено уголовное дело в отношении передержки на Уктусе, где умерли 18 собак. / Число замороженных строек в Екатеринбурге сократилось на треть. / В Первоуральске вынесли приговор по делу женской банды «черных риелторов». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»