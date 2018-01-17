СК проводит проверку таинственного ухудшения здоровья детей в свердловской школе

Свердловское следственное управление СКР проводит проверку в школе города Асбеста. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в минувшую пятницу с занятий были отправлены в больницу ученики – всего недомогание почувствовали 24 человека, но помощь врачей в стационаре потребовалась не всем. Никаких подробностей о том, что произошло с детьми, не сообщается.

«Проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося и точной причины ухудшения состояния здоровья детей. Истребуется и анализируется документация, касающаяся обеспечения санитарных норм и правил пребывания учащихся в данном учебном заведении, проводятся опросы школьников и представителей администрации школы, осуществляются необходимые исследования. По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», – сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 17.01.18

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