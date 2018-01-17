Жителю Верхотурья грозит до пяти лет за незаконное хранение взрывчатых устройств

Сотрудники полиции Верхотурья направили в суд уголовное дело по факту незаконного хранения местным жителем 1969 года рождения взрывчатых устройств.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, о том, что в квартире верхотурца находятся запрещенные в свободном обороте предметы, полиции сообщили в ноябре прошлого года. В ходе проведенных обысков эти сведения подтвердились: стражи порядка обнаружили четыре капсюль-детонатора типа КД-8С, используемых для проведения горных взрывных работ в шахтах, рудниках и карьерах. Детонаторы отправили на экспертизу, специалисты подтвердили, что устройства находятся в рабочем состоянии и пригодны к эксплуатации по назначению. Со слов ранее судимого хозяина квартиры, взрывоопасные предметы он нашел в заброшенном сарае около дома.

По данному факту возбуждено и расследовано уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222.1 УК Российской Федерации «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Верхотурье, служба информации

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