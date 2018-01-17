В Екатеринбурге энергетики и ЧОП отключают цыганские дома от света (ВИДЕО)

В так называемом Цыганском поселке проходит рейд по выявлению самовольных подключений к сети ЕЭСК. В новогодние праздники нелегальные абоненты в этом районе перегрузили сеть, сгорел трансформатор.

Электрики отключают дома в Цыганском поселке

Войну с халявщиками энергетики ведут уже не первый год. Как рассказал журналистам инженер по аудиту сетей ЕЭСК Борис Хмурович, в прошлый раз электрики при поддержке полиции и охраны обрезали самовольные подключения в районе улиц Шекспира – Краснокамская в феврале прошлого года. Переговорщики от больших цыганских семей, проживающих в районе, снова и снова обещают энергетикам зарегистрировать лицевые счета и стать добропорядочными абонентами. Но сдержали свое слово единицы.

Большинство домов в районе – незаконные самострои. Документов на эти объекты нет, а у владельцев порой нет даже паспорта. Именно по этой причине электросетевая компания не может привлечь к ответственности нелегальных абонентов Цыганского поселка – этих людей и их домов нет ни в одной государственной базе.

Сегодня специалисты ЕЭСК отключили 15 домов по улице Шекспира. Как показывает практика, все самовольные подключения будут восстановлены через несколько дней.

Екатеринбург, Антон Гуськов, Семен Саливанчук, служба информации РИА «Новый День»

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