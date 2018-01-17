98-летний дедушка, заразившийся ВИЧ после секса, «переехал» из Приволжского округа в Екатеринбург

Екатеринбург в очередной раз попал в информповестку как город, в котором аховая ситуация с ВИЧ. На этот раз выяснилось, что 98-летний житель Екатеринбурга подхватил вирус от партнерши, заодно город снова назвали столицей СПИДа. Об этом сообщает портал spid-vich-zppp.ru. Впрочем, авторы этой статистики рассказывают и о других удивительных вещах, например, «чем может заразиться партнёр, если делает миньет больной женщине».

Согласно статистике, приведенной на spid-vich-zppp.ru, в России за 11 месяцев 2017 года официально выявлено 85 тысяч новых ВИЧ-инфицированных. По скорости появления новых случаев Россия занимает третье место в мире – после ЮАР и Нигерии. Самая пораженная ВИЧ территория в России – Иркутская область. Свердловская область занимает второе место – «инфицированы ВИЧ 93 494 чел., т.е. ~ 2% населения болеют ВИЧ-инфекцией, кроме того 2% беременных женщин (каждая 50-я) заражены ВИЧ, п.э. Свердловская область впереди всех по количеству детей (~15 000), рожденных от больных ВИЧ-инфекцией матерей. Это очень серьезно, это настоящая эпидемия», – делятся авторы исследования. Далее, характеризуя Екатеринбург, авторы указывают: Екатеринбург называют «столицей СПИДа». «Кроме того, участились случаи заражения в очень преклонном возрасте, например, в Екатеринбурге выявлен дедушка 98 лет, инфицированный ВИЧ», – указывается на сайте. Отметим, осенью 2017 года в Екатеринбурге проходил форум «О мерах по предупреждению распространения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека, и заболеваний, ассоциированных с ВИЧ-инфекцией». В ходе него сотрудник Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом ФБУН «Центральный НИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора Наталья Ладная рассказала, что в России зарегистрирован случай, когда ВИЧ выявили у 98-летнего мужчины. Инфекцию он получил половым путем и даже догадывался, от кого. Тогда сообщалось, что речь идет о мужчине из ПФО.

Выяснить источники информации портала spid-vich-zppp.ru возможным не представляется – авторы нигде не указывают, на какие данные они опираются, кто собирал статистику, кто ее анализировал и кто вообще занимается порталом. Но о степени научности сайта некоторые выводы сделать можно.

Портал, на котором снова заговорили об эпидемии ВИЧ в Екатеринбурге, предлагает интересные материалы для ознакомления: об опасности ЗППП, путях передачи ВИЧ и прочем.

К примеру, авторы перечисляют случаи, когда можно заразиться инфекциями, передающимися половым путем. В числе прочего пассаж «вы не пользуетесь резинкой во время соития».

Среди факторов риска – наркотики. Причем синтетические и вовсе не из-за использования одного шприца на всю компанию. «Употребление наркотиков, особенно употребление синтетических наркотиков (солей), которые резко обостряют интимные чувства и человек бросается на всё, что движется, плохо понимая, что он делает», – рассказывают авторы сайта о ВИЧ. Для большей наглядности и убедительности далее рассказывается, какие риски несут в себе различные виды незащищенного секса. Например, перечисляются инфекции, которыми «может заразиться партнёр, если делает миньет больной женщине».

О самих инфекциях также рассказывается. Например: «Вирус папилломы человека (ВПЧ). ВПЧ есть у половины мужчин и является причиной возникновения генитальных бородавок и может привести к раку полового члена, ануса и прямой кишки. Сифилис. В последнее время риск заражения сифилисом среди мужчин увеличился до 70%. Если сифилис не лечить, он разрушит мозг, сердце и много органов». На сайте даже сообщаются симптомы ВИЧ, которые могут проявиться уже через пару недель после заражения.

Екатеринбург, служба информации

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