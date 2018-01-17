В Ревде собака напала на годовалого ребенка

В Ревде сегодня собака напала на ребенка, пока тот гулял с бабушкой.

ЧП случилось сегодня около полудня в частном секторе по улице Демьяна Бедного. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, пострадал ребенок 2016 года рождения. Выясняется, была ли собака безнадзорной или у нее есть владелец. Запрошены документы из больницы, чтобы установить тяжесть травм малыша.

По предварительным данным, МКУ «Управление городским хозяйством» 4 декабря 2017 года заключило муниципальный контракт с Местной общественной организацией «Первоуральское городское общество защиты животных» на отлов и содержание, транспортировку безнадзорных животных на территории городского округа Ревда. Контракт является действующим. В прокуратуре уточнили, что если хозяин собаки найдется, что в суд будет направлено заявление о взыскании с него компенсации морального вреда.

Ревда, служба информации

Ревда. Другие новости 17.01.18

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