В Екатеринбурге горит крупный цех с газовыми баллонами

Сотрудники МЧС ликвидируют крупный пожар в производственном цехе на улице Луганской в Екатеринбурге. Об этом рассказали в пресс-службе чрезвычайного ведомства. Огонь охватил площадь 200 квадратных метров. Сообщается, что из цеха огнеборцы вынесли 14 газовых баллонов, а 15-й успел взорваться, из-за чего площадь пожара увеличилась.

К счастью, пострадавших нет – по предварительной информации, в цехе в момент возгорания людей не было. С огнем борются более 60 человек, задействованы 14 единиц пожарной и спецтехники. «Ситуация осложняется отсутствием водоисточников в районе очага пожара. Для бесперебойной подачи воды на тушение огня задействованы два передвижных водоема объемом 10 и 13 тонн. Доставка воды к месту пожара осуществляется от пожарных гидрантов, расположенных в трех километрах от пожара. На месте пожара развернут штаб. Принимаются меры к локализации огня», – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Екатеринбург, служба информации

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