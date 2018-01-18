Митрополит Кирилл предложил назвать улицы в честь Чернецкого и Росселя и намекнул на строительство храма Екатерины

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл предложил назвать улицы Екатеринбурга в честь экс-губернатора Эдуарда Росселя и экс-мэра Аркадия Чернецкого. Также владыка намекнул, что храм святой Екатерины будет построен несмотря на протесты горожан – «не нами, так другими людьми».

Об этом митрополит Кирилл рассказал в интервью «Областной газете», которое опубликовано сегодня. Главред издания Дмитрий Полянин в своем вопросе намекает, что в Екатеринбурге много противников строительства храма святой Екатерины, которых натравляют на людей, выступающих за. На что владыка намекает, что храм рано или поздно будет построен: «Храм ведь, сейчас или позже, будет построен. Не нами, так другими людьми. Кто-то взрывал, кто-то строит», – говорит в интервью митрополит Кирилл.

Далее речь идет о том, что в Екатеринбурге очень много улиц названо именами революционеров, «которые взрывали». В ответ митрополит Кирилл предлагает назвать улицы в честь Росселя и Чернецкого.

«У нас есть два человека, именами которых уже сейчас можно назвать улицы Екатеринбурга: Россель и Чернецкий. Они коренным образом изменили жизнь города. Благодаря их огромной внутренней энергии и силе мы сегодня имеем тот Екатеринбург, который рванул вперед и которым мы гордимся», – заявил владыка.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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