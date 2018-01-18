На Урале будут судить бывшего главврача, который выписал жене премии на миллион и подарил отцу дорогое оборудование

Бывшему главврачу Верх-Нейвинской городской поликлиники грозит шесть лет лишения свободы за растрату. Его супруга-медик незаконно получила прибавки к зарплате почти на миллион рублей. Кроме того, он закупил дорогостоящее оборудование, подарил его отцу, а в поликлинику поставил списанный аналог.

Судить будут бывшего главврача ГБУЗ СО «Верх-Нейвинская городская поликлиника» за преступления, совершенные несколько лет назад. По версии следствия, мужчина с января 2012 года по октябрь 2015 года, используя свое служебное положение, издавал приказы о премировании и начислении повышающих коэффициентов к окладу врачу-инфекционисту. Врач была супругой руководителя поликлиники, она незаконно получила 969 тысяч рублей.

Еще одно преступление было совершено в декабре 2012 года. Поликлиника приобрела для стоматологической установки компрессор комбинированный медицинский стоимостью 97 800 рублей. После того, как компрессор привезли в поликлинику, главврач приказал не ставить его на бухучет, вместо этого он дал указание своему водителю погрузить оборудование в служебный автомобиль и отвезти на участок близ развязки ЕКАДа на Тюменский тракт, где компрессор забрал отец обвиняемого. А в поликлинику привезли списанный из стоматологической поликлиники Федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная медико-санитарная часть № 31 ФМБА России» компрессор. По указанию главврача медсестра исказила сведения о дате его изготовления в акте о вводе компрессора в эксплуатацию, сделала на него паспорт и поставила на баланс учреждения.

Как рассказали сегодня в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, мужчину будут судить по ч. 1 ст. 285 УК РФ «Использование должностным лицом своих служебных обязанностей вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов организации», ч. 3 ст. 160 УК РФ «Растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения».

Уголовное дело направлено в Невьянский городской суд для рассмотрения по существу.

Санкция наиболее тяжкой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Верх-Нейвинск, служба информации

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