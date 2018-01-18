На выходные из-за коммунальной аварии частично закроют улицу Большакова

В предстоящие выходные будет ограничено движение транспорта на участке улицы Большакова от 8 Марта до Степана Разина. Под дорогой обнаружена скрытая утечка из водовода, что может привести к дальнейшему прорыву трубы. Автомобили будут ездить по одной полосе – в сторону Степана Разина.

Как сообщили в пресс-службе МУП «Водоканал», на улице Большакова под дорогой обнаружена скрытая утечка из водовода диаметром 800 мм, в этом случае холодная вода из этого водовода попадает в грунт, его размытие под асфальтовым покрытием приводит к провалам дорожного полотна.

«Для предупреждения опасных ситуаций необходимо восстановить поврежденный водовод и устранить утечку. Сейчас поврежденный водовод отключен, холодное водоснабжение домов, запитанных от этого водовода, организовано по резервным схемам», – сообщили в пресс-службе.

Для устранения последствий аварии движение транспорта закроют по Большакова с 8 утра 20 января (суббота) до 6:00 22 января (понедельник). Сохранится движение в сторону Степана Разина, в сторону 8 Марта – транспорт не пропустят. Место работ будет обозначено предупреждающими знаками и стационарными ограждениями.

После работ Водоканал обещал устранить последствия в «зимнем» варианте – послойно утрамбованным песочно-щебеночным покрытием, которое будут восстанавливать по мере необходимости до наступления весны.

Ограничений в холодном водоснабжении в домах, расположенных рядом с поврежденным участком, на время проведения аварийно-восстановительных работ не будет.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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