Из-за нечищеных дорог ГИБДД закрыла движение автобусов в Алапаевске и Артемовском

Госавтоинспекция закрыла движение автобусов по улицам Алапаевска и Артемовского. Из-за несвоевременной уборки снега там образовался накат и снежные валы, что небезопасно как для транспорта, так и для пассажиров. Предписания выданы местным властям.

Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Свердловской области, решение было принято после обследования дорожной сети двух свердловских городов. Состояние дорог не соответствует требованиям обеспечения безопасного движения.

«Причиной этого стало несвоевременное выполнение владельцами дорог работ по зимнему содержанию, что привело к образованию снежного наката на проезжей части, а также снежных валов на пешеходных переходах и автобусных остановках, – сообщили в Госавтоинспекции. – После обследований предприятиям, осуществляющим пассажирские перевозки общественным транспортом, выданы предписания о закрытии для движения автобусов нескольких улиц».

Так, в Алапаевске движение автобусов запрещено по ул. Гоголя от ул. Ленина до автодороги Нижняя Салда – Алапаевск, а также по ул. Фрунзе от ул. Ленина до ул. III Интернационала, а в Артемовском по улице Комсомольской и переулку Сысолятина.

В целях устранения недостатков в адрес обслуживающих организаций и органам местного самоуправления выданы предписания.

Решение о снятии временного ограничения в движении общественного транспорта будет принято по результатам обследования после устранения недостатков.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 19.01.18

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