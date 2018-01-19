Губернатора Куйвашева навестили два недавно назначенных высокопоставленных силовика (ФОТО)

Новый военный прокурор ЦВО Александр Антюфеев и новый командующий Уральским округом войск Росгвардии генерал-лейтенант Александр Попов вчера впервые встретились с губернатором Евгением Куйвашевым.

Как сообщили в департаменте информполитики, нового военного прокурора ЦВО губернатору представил заместитель Генпрокурора России Юрий Пономарев. «В конце прошлого года Александр Витальевич (Антюфеев) назначен военным прокурором Центрального военного округа. До последнего времени он возглавлял военную прокуратуру Балтийского флота. Предыдущий военный прокурор Центрального военного округа Евгений Вячеславович Иванов был назначен первым заместителем главного военного прокурора, произошла ротация», – сообщил Юрий Пономарев.

Командующего Уральским округом войск Росгвардии Александра Попова представил заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ генерал-полковник Олег Борукаев. Он сообщил, что предыдущего командующего Игоря Голлоева «забирают на работу с большим объемом».

Екатеринбург, служба информации

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