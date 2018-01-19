Четыре ножа в спину бизнеса: юристы о том, кто «кошмарит» предпринимателей

В 2017 году было возбуждено около 240 тысяч уголовных дел в отношении предпринимателей, на 20% больше, чем годом ранее. Около 15 % обращений к свердловскому бизнес-омбудсмену за прошлый были связаны с жалобами на правоохранительные органы. И примерно две трети случаев – это жалобы на слишком жесткие или в принципе незаконные проверки и разбирательства. Инициаторами таких проверок могут быть разные субъекты – как сами силовики, так и конкуренты по бизнесу или даже бывшие партнеры. «Новинка» последних месяцев – страх банков открывать счета для бизнеса, а без этого вести работу невозможно. На пресс-конференции в Екатеринбурге юристы рассказали, кто и как может спровоцировать крах бизнеса – и как эти проблемы можно решить.

Злые конкуренты и мстительные компаньоны

Самый лучший способ уничтожить бизнес – натравить на руководителя силовиков, работающих по экономическим статьям. Начнется расследование – документы, компьютеры, все будет изъято. За время следствия бизнес развалится сам собой – а человека и оправдать могут. По словам уполномоченного по правам предпринимателей в Свердловской области Елены Артюх, частенько конкуренты начинают писать кляузы на предпринимателей, борясь за госзаказы или «улаживая» обычные споры хозяйствующих субъектов, в качестве некоего последнего аргумента. «Уполномоченные предлагают реформировать набор уголовно наказуемых деяний, связанных с экономической деятельностью, декриминализировать ряд статей так, чтоб не отождествлять бизнес с конкретным человеком», – рассказала Артюх.

Преподаватель кафедры уголовного права Уральского юридического университета, кандидат юридических наук Данил Сергеев добавил, что козни могут строить и бывшие компаньоны: человек выходит из состава ООО, а потом припоминает факты уклонения от налогов и мстит бывшим партнерам. Причем им ответственность грозит, а ему (ранее занимавшемуся теми же делами) – нет. Кроме того, по российским законам по уголовной статье может отвечать только физлицо, не юрлицо. Возможно, эту норму стоит пересмотреть – чтобы, к примеру, по налоговым преступлениям отвечали юрлица. «Есть мировая практика, когда (по уголовной статье) имуществом отвечает компания ", – отметил юрист.

Негибкий закон

И еще одно несовершенство российского Уголовного кодекса. УК РФ содержит нормы, по которым человека могут осудить – но не предусматривает никаких «оправданий» для предпринимателя, если тот нарушил нормы в рамках нормального ведения бизнеса. К примеру, в УК РФ сказано, когда начинается уголовная ответственность за невыплату зарплаты. А вот причины, по которым ответственный не платил сотрудникам, никак не учитываются. Хотя он мог задерживать зарплату, потому что уже разорился, или потому что ему не заплатили контрагенты. Или потому, что он средства имел, но решил пустить их на другие цели. Итогом будет одна и та же статья. Понятно, что из-за решетки заниматься бизнесом и дальше будет несколько проблематично.

«Что сделала соседняя с нами Белоруссия? Объективно это не самая свободная с точки зрения предпринимательства страна, но по качеству законов нам далеко до нее. Профессор Хомич (юрист из Белоруссии) изобрел такое понятие, как экономический либо деловой риск как основание для освобождения от уголовной ответственности. В Уголовном кодексе Белоруссии прямо сказано: в случае если формально в деянии содержатся признаки преступления, но при этом предприниматель действовал обоснованно, в ситуации обычной рыночной деятельности, и другим образом он в данной ситуации действовать не мог, то данное обстоятельство является основанием для полного освобождения лица от уголовной ответственности», – рассказал Данил Сергеев.

ФНС в связке с правоохранителями

Любой предприниматель, попавший в немилость из-за налогов, рискует лишиться всего еще на этапе выяснения – а были ли претензии к нему вообще по делу? Налоговая в ходе проверки находит нечто ей неугодное, передает материалы силовикам, те начинают расследование. «Налогоплательщик оспаривает результат налоговой проверки, судится в арбитражном суде, в трех инстанциях – это может годами идти. Одновременно против него по этому же факту возбуждается уголовное дело. Идет расследование, изымаются документы, которые он мог бы принести в арбитражный суд... Нам известны факты, когда предприниматель находился в СИЗО по налоговому преступлению, одновременно Верховный суд отменил решение арбитражного суда относительно его привлечения к налоговой ответственности», – прокомментировала Артюх. По ее мнению, система должна работать так, чтобы пока оспаривание налогового правонарушения не завершено во всех инстанциях арбитражного суда или суда или гражданской юрисдикции, ни о каком уголовном преследовании не должно быть и речи.

Удавка от ЦБ для банков – и для всего бизнеса заодно

Центробанк продолжает прореживать банковский сектор – в «живых» из топ-10 остался только один частный банк. Требования к кредитным организациям ужесточаются, те реагируют как могут. И в первую очередь – опасаясь открывать счета для малого бизнеса. «Отказники» попадают в черный список, наступает конец бизнеса (который мог даже еще и не начаться). Обострилась ситуация этой осенью, когда банки буквально пачками «браковали» ООО.

«Есть 115-й закон о борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем. И банк имеет право отказать. И это не только для тех, кто регистрируется. «Это актуально и для действующих компаний, кто обслуживает свой счет в банке. И у них возникают проблемы: предприятиям приходят требования из банков предоставить целый перечень документов, которые месяц надо собирать, расписать все бизнес-процессы, показать всех контрагентов, включая договоры с ними и так далее. Если у банка возникли сомнения, это может кончиться тем, что будет заблокирован счет, а это остановка бизнеса. Более того, если предприятие не отреагирует на требования и не удовлетворит их – банк может включить предприятие в черный список, и в другом банке так просто счет уже не открыть», – рассказал директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимателей Евгений Копелян.

Хорошее дополнение сделал преподаватель УрГЮА. Этот закон (о противодействии отмыванию средств) относится к криминологическому законодательству, механизмов обжалования для таких законов нет, а отказать могут без мотивировки.

Елена Артюх отметила, что все-таки удалось несколько снизить число отказов. А кроме того, на Урале был создан прецедент, когда предприниматель решил судиться с банком, отказавшим ему в открытии счета – и выиграл процесс (речь идет об иске челябинского ООО «Транс Холдинг» к «Альфа-банку»). «Это редкий случай, когда предприниматель обжаловал отказ и арбитраж решил дело в пользу предпринимателя. А почему редкий? Потому что некогда возиться с судами, надо пойти и найти другой банк, потому что надо открывать счет и надо работать. И хорошо, что нашелся тот принципиальный, кто довел дело до суда», – отметила бизнес-омбудсмен. Она добавила, что случаи финансирования терроризма, конечно, бывают, но такие единичные случаи не могут быть причиной отказов «на всякий случай», «это негативно характеризует предпринимательский климат в том или ином месте».

«Все, что мы сейчас обсуждаем, – это не означает, что в бизнес-сфере нет реальных уголовных преступлений, в которых есть виновные лица. Я хотела бы заострить внимание на том, что есть юридическое лицо как бизнес-единица: с имуществом, с работниками, с обязательством, с правами требования и так далее. И если даже установлено, что руководитель, учредитель, реально виновен в совершении экономического преступления, это автоматически не должно уничтожать компанию. Установив вину, пожалуйста, примените меру ответственности. Но это не значит, что нужно разрушать годами сложившийся бизнес, уничтожать рабочие места и прочее. Точечность и аккуратность, а значит, высочайшая квалификация людей, которые имеют к этому отношение – это должно работать», – подчеркнула Елена Артюх.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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