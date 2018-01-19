Морозы продержатся в Екатеринбурге до середины следующей недели

В Екатеринбурге сохраняется морозная погода. До середины следующей недели температура воздуха днем едва ли будет подниматься выше -18…-20 градусов. По ночам будет еще холоднее – до -23…-25 градусов.

Самыми морозными днями станут понедельник и вторник. Затем начнется потепление – уже в четверг днем будет всего -15 градусов. Все предстоящие дни будет солнечно, без осадков.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 19.01.18

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