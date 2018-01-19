российское информационное агентство 18+

17 год. Образ Будущего

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 19 января 2018, 10:06 мск

Екатеринбург

Темы дня, Новости дня, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

На Среднем Урале только четыре семьи попросили денег за первенца

Жители Свердловской области начали обращаться за выплатами за рождение первенца. Пока деньги попросили семьи из четырех городов.

Как рассказал сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге замминистра соцполитики Евгений Шаповалов, «первая ляля, которой назначены выплаты, была в Новой Ляле». Были также обращения из Артинского района, Тугулыма и Ачитского района. По мнению чиновника, такое малое число обращений связано с тем, что прошло еще очень мало времени – женщинам надо сначала выписаться из роддома, затем собрать все бумаги.

На выплаты могут претендовать семьи, в которых первый ребенок родился после 1 января 2018 года, при этом есть ограничения: доход семьи на одного трудоспособного не должен превышать 15 979,50. Для семьи из четырех человек это не более 63 918 рублей, для семьи в составе мама и два ребенка – 47 938 рублей. Выплачивать будут по 10 210 рублей. Размер выплат свой для каждого региона – он равен прожиточному минимуму для детей, который установлен в субъекте РФ за II квартал предшествующего года. И с обращением за деньгами лучше не затягивать – если обратиться в течение полугода с момента рождения, то выплатят сумму за предыдущий срок, если после полугода – то выплаты начнутся только с момента обращения.

Свердловская область запросила субвенцию в размере около полумиллиарда: ожидается, что льготу получат около 5 тысяч матерей.

Кроме того, уже идут выплаты из материнского капитала семьям, в которых с начала года родился второй или более ребенок.

По словам заместителя управляющего регионального отделения ПФР Ольги Шубиной, ожидается, что за этой выплатой обраятся около 7-8 тысяч семей. Требования схожие – доход семьи не должен превышать полуторакратный прожиточный минимум на трудоспособного. Считать доход семьи стоит с учетом зарплат, премий, пенсий, соцпособий, стипендий, алиментов, всевозможных поощрений и прочего.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 19.01.18

В метро Екатеринбурга тестируют объявления на английском языке. / Морозы продержатся в Екатеринбурге до середины следующей недели. / Четыре ножа в спину бизнеса: юристы о том, кто «кошмарит» предпринимателей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Экономика,

Новости партнеров