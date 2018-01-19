Закон – не указ? В ответ на запрос журналистов в МУГИСО потребовали ИНН

Неожиданные сюрпризы преподносят журналистам свердловские чиновники. Как выяснилось, чтобы получить в МУГИСО ответ на запрос, редакция должна непременно указать в письме свой ИНН.

Вчера редакция РИА «Новый День» направила на общую электронную почту МУГИСО официальный запрос на бланке за подписью руководителя и с печатью. После чего сотрудница канцелярии, представившаяся Надеждой Николаевной, перезвонила и сообщила, что для регистрации входящей корреспонденции и ответа на нее необходимо предоставить ИНН – таковы технические требования внутренней электронной системы документооборота.

Между тем с точки зрения федерального закона «О средствах массовой информации» подобные требования чиновников неправомерны. «Непредоставление ответа на редакционный запрос – это в любом случае административная ответственность. Требования предоставлять ИНН в законе о СМИ не содержится. Механизм документооборота, принятый в какой-то организации, редакцию волновать не должен», – прокомментировал адвокат Иван Кадочников.

Добавим, что после повторного телефонного разговора с орготделом МУГИСО в редакцию пришло письмо о том, что запрос все же был зарегистрирован.

Екатеринбург, служба информации

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