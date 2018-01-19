«Уральские авиалинии» распродают билеты в Дубай по цене 17 тысяч туда-обратно

Авиакомпания «Уральские авиалинии» объявила акцию на полеты в Дубай. Купить билеты от 17 тысяч туда-обратно можно до 23 марта, вылеты осуществляются до этой же даты.

Как уточнили в пресс-службе «Уральских авиалиний», в цену включены ручная кладь до 5 кг, багаж – до 10 кг и горячий обед. Билеты уже в продаже, но предложение ограничено, поэтому стоит успевать. Приобрести билеты в Дубай можно на сайте авиакомпании, в мобильном приложении Uralairlines, по звонку или в авиакассах.

Напомним, регулярные рейсы в Дубай выполняются авиаперевозчиком 3 раза в неделю: по вторникам, пятницам и воскресеньям.

«Попав в эмираты, путешественники оказываются в мире непревзойденной роскоши и уникального шопинга. Помимо пляжного отдыха и шоп-туров туристы могут отправиться на прогулку к музыкальному фонтану, подняться на Бурдж Халиф или попробовать блюда интернациональной кухни. Поменяйте холодные российские пейзажи на дивные арабские оазисы. Персидский залив и золотые пляжи с видом на потрясающие небоскребы – идеальное место для отпуска», – рассказали в авиакомпании.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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