Лед встал: в Свердловской области работает семь зимних переправ

В Свердловской области открылись еще четыре ледовые переправы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области со ссылкой на данные Госинспекции по маломерным судам.

Две переправы заработали на реке Тавде в Таборинском районе, они связывают населенные пункты Чеур – Озерки и Кузнецово – Пальмино. Грузоподъемность переправ – 25 и 30 тонн соответственно. Еще одна переправа заработала тоже на реке Тавде, но уже в Гаринском округе. Она выдерживает до 40 тонн. Наконец, четвертая – грузоподъемностью 5 тонн – открыта в селе Усть-Ницинское Слободо-Туринского района на реке Туре.

«Всего на 19 января в Свердловской области функционирует 7 ледовых переправ, еще столько же будут открыты в ближайшее время», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 19.01.18

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