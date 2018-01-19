Звонки в скорую от иностранцев будут принимать студенты-медики

В Екатеринбурге решили, как быть с нерусскоговорящими туристами, которым потребуется экстренная медицинская помощь. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе областного министерства здравоохранения, в скорой помощи будет работать отдельный англоговорящий диспетчер. «Все вызовы на английском языке будут переводиться на него», – пояснил агентству пресс-секретарь ведомства Константин Шестаков.

Также, как уточнил главврач станции скорой медицинской помощи Екатеринбурга Игорь Пушкарев, диспетчеру будут помогать волонтеры. «Круглосуточно будут работать два волонтера, которых направит Уральский государственный медуниверситет. Это будут студенты старших курсов, которые усиленно занимаются английским, либо же преподаватели кафедры иностранных языков УГМУ. Они должны не только хорошо говорить по-английски, но и владеть терминологией на этом языке», – рассказал «Новому Дню» главврач станции скорой помощи.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 19.01.18

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