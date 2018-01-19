В Реже детей заставляют учиться в замерзающей школе

Прокуратура разбирается с замерзающей школой в Реже. Дети ходят на уроки при температуре в помещениях не более 15 градусов.

Проверка началась после сообщений местных СМИ. По нормативам, в классах и кабинетах, лабораториях, актовом зале, столовой, библиотеке, вестибюле, гардеробе должна составлять от 18 до 24 градусов; в спортзале от 17 до 20 градусов; помещениях подразделений дошкольного образования от 20 до 24; в медицинских кабинетах, раздевалках спортивного зала – от 20 до 22. В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» температура в помещениях выше 15 градусов не поднимается.

«С привлечением сотрудников подразделений Роспотребнадзора по Свердловской области будут проведены замеры температурного режима. Кроме того, сотрудниками прокуратуры для дачи объяснений вызваны директор школы, начальник управления образования администрации Режевского городского округа и заместитель главы администрации Режевского городского округа, курирующий данное направление. Будет проанализировано техническое состояние инженерных коммуникаций в школе. По результатам прокурорской проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», – сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Реж, служба информации

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