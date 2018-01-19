За удар локтем свердловчанин получил два года строгача

Житель поселка Верхнее Дуброво отправится на два года в колонию строго режима – он признан виновным в применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ).

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, вечером 14 октября ранее судимый 42-летний мужчина устроил словесную перепалку с односельчанами. Он был пьян и угрожал другим расправой. На место для проверки отправили сотрудницу полиции. В ответ на ее требования прекратить дебош и проследовать в служебную машину для дачи показаний мужчина ударил женщину-участкового локтем.

Екатеринбург, служба информации

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