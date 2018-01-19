Уральские ученые пришли к выводу, что звук собственного имени помогает пациентам в вегетативном состоянии формировать рефлексы

Психологи Уральского федерального университета исследовали возможности к восстановлению пациентов, которые утратили способность к объективному отражению реальности и к реакциям на внешние раздражители. Об этом рассказали в пресс-службе вуза. Речь идет о формировании условных (то есть приобретаемых, – прим. ред.) рефлексов у людей с почти полным их отсутствием и нарушениями сознания.

В исследовании, результаты которого были опубликованы в журнале Neurobiology of Learning and Memory, принимали участие 63 человека. Все они были абсолютно здоровы. Участникам эксперимента надо было просто слушать последовательности звуков, которые различались по тональности и сочетались либо с именем испытуемого, либо с чужим именем.

«Ученые предположили, что собственное имя испытуемого будет вызывать у него положительную реакцию. Во время эксперимента специалисты регистрировали вызванные потенциалы мозга – крошечные по амплитуде изменения электрической активности мозга в ответ на предъявление стимула. Ученые обнаружили, что после того как имя в сочетании со звуком определенной тональности предъявлялось несколько раз, у испытуемого происходило научение (формировался условный рефлекс), и реакция в мозге возникала уже только при предъявлении звука», – рассказали в пресс-службе вуза.

По словам одного из авторов исследования, заведующего учебно-научной лабораторией нейротехнологий и ассистента кафедры клинической психологии и психофизиологии УрФУ Юрия Павлова, подобный эксперимент проводился впервые. «Если у пациентов после прохождения нашего теста будут обнаружены признаки научения, значит, есть свидетельства сохранности способности мозга к усвоению новой информации или осуществлению когнитивной деятельности. Для врачей это является мощным стимулом для позитивного прогноза. Таким образом, наш новый подход позволит прогнозировать развитие болезни у пациентов», – пояснил Юрий Павлов.

Екатеринбург, служба информации

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